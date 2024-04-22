ВТБ в апреле увеличит число активных розничных клиентов до 20 млн человек

Число активных розничных клиентов ВТБ с начала года увеличилось на 700 тысяч и по итогам апреля превысит 20 млн человек. Среди ключевых факторов роста – перезапуск зарплатных пакетов для клиентов банка, рост ставок по сберегательным продуктам, развитие онлайн-банка, расширение розничной сети отделений и усиление курьерской доставки. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По итогам 1 квартала более 430 тысяч россиян впервые выбрали ВТБ в качестве ежедневного финансового партнера. По этому показателю банк опередил крупнейшего игрока на рынке. Рост активной клиентской базы ВТБ стимулируют предлагаемые банком сберегательные продукты с высокой доходностью. Одними из драйверов роста розничных клиентов по итогам первого квартала стали вклады и накопительный ВТБ-счет. По данным банка, каждый второй пользователь ВТБ-счета является также зарплатным или пенсионным клиентом банка.

С апреля ВТБ упростил переход розничных клиентов на зарплатный проект. Теперь достаточно настроить регулярное автопополнение карты ВТБ на сумму от 9 тыс. рублей. Банк также улучшил продуктовые условия: изменил лимит бесплатных переводов в другие банки через СБП со 100 тысяч до 1 млн рублей, сделал бесплатными СМС и Push-уведомления от банка, а снятие наличных в банкоматах любых банков для зарплатных клиентов ВТБ проходит без комиссии при тратах по картам от 10 тысяч рублей в предыдущем месяце. С 23 апреля ВТБ отменит комиссию за денежные переводы между собственными счетами клиентов по СБП до 30 млн рублей.

Рост числа активных клиентов связан с расширением офисной сети, которая сегодня насчитывает около 1,3 тысяч отделений в 79 субъектах России. В ближайшие три года ВТБ планирует повысить доступность банковского обслуживания и нарастить розничную сеть до 1,8 тысячи точек. Банк активно развивает каналы, где клиентам удобно взаимодействовать с банком, в том числе курьерскую доставку. Такой сервис позволяет охватить небольшие города с населением более 10 тысяч человек, а в перспективе трех лет выездной формат обслуживания будет доступен жителям населенных пунктов с численностью от 1000 человек.

С начала года аудитория ВТБ Онлайн выросла на 8% и превысила 19 млн человек. Банк внедрил для пользователей более 120 новых функций. Например, обновил сервис ВТБ ID, позволяющий использовать его для входа на более чем 130 сайтов партнеров-банка.

«Расширение масштаба продуктов и услуг для наших клиентов – стратегическая задача для розничного бизнеса ВТБ. Сегодня наш банк для ежедневных финансовых операций выбирают уже 20 млн человек, это важный рубеж для нас. Мы продолжаем улучшать условия обслуживания текущих клиентов и привлекать новых, выходим в новые города и регионы, развиваем курьерскую сеть и онлайн-сервисы, предоставляя клиенту максимально конкурентные условия. В ближайшие три года мы намерены увеличить число розничных клиентов до 35 млн человек – каждый третий экономически активный россиянин будет клиентом нашего банка», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

ВТБ работает над улучшением клиентского сервиса, почти в 2 раза увеличивая инвестиции в развитие программы лояльности для розничных клиентов. С 1 мая банк заменит вознаграждение в мультибонусах на выплаты в рублях. Клиентам будут доступны категории с повышенным кешбэком до 25% и выбор категорий для начисления кешбэка. Особые условия предусмотрены для клиентов со сбережениями.

Приветственный период для переводов через СБП до 1 млн рублей, бесплатных СМС и пуш-уведомлений, снятия наличных в банкоматах любых банков без комиссии составляет до 65 дней. Далее условия предоставляются при покупках от 10 тыс.рублей в месяц за предыдущий календарный месяц. Тарифные опции назначаются 5-го числа ежемесячно. Подробная информация на vtb.ru и в офисах банка. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама. 0+

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