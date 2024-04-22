За неделю более 5 тысяч иностранцев уехали из Новосибирской области

За неделю из Новосибирской области уехали более 5 тысяч иностранных граждан.

Как рассказал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков на оперативном совещании, на прошлой неделе проводились профилактические мероприятия, в ходе которых было проверено 12 объектов.

Таким образом, выявили 140 нарушений миграционного законодательства, из-за чего 5 граждан депортировано, 84 — выдворено.

Всего за прошлые 7 дней через пункты пропуска госграницы региона въехало 7 983 иностранных гражданина. При этом выехало больше половины — 5 628.

Напомним, что в Новосибирске встретили мигрантов в аэропорту Толмачево с повестками в военкомат.