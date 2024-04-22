Замешанную в убийстве мать шестерых детей задержали под Новосибирском

В минувшие выходные много шума наделала история, которая произошла в селе Кыштовка Новосибирской области: компания местных рецидивистов весь вечер бегала с ножами и палками по улице. В итоге один из мужчин скончался в больнице, в полиции до сих пор остаётся и мать шестерых детей.

Всё началось с того, что ночью 21 апреля в кыштовский отдел полиции поступило сообщение о том, что в больнице умер 25-летний мужчина. Разбираться в произошедшем начали полицейские. Так выяснилось, что накануне поздно вечером произошла массовая драка.

Очевидцы выложили в соцсети видео, на кадрах которого запечатлено начало драки. Трое мужчин из иномарки, один из которых уже на костылях, подходят к машине «Жигули». Оттуда тоже выходит мужчина, а позже выбегает женщина.

Как позже выяснится, женщина – это и есть известная на всю Россию рецидивистка-мать шестерых детей Мария. Таксовал её брат – Эдуард, который недавно вернулся погостить домой с СВО.

Трое мужчин, один из которых на костылях, выпили в гараже и решили воспользоваться услугами такси. Рецидивистка приехала вместе с братом. Последнего возмутило, что трое мужчин «лезут к нему в машину», началась потасовка. Женщина, кстати, кричала, что именно у неё находится лезвие.

В итоге один из мужчин получил множественные ранения. Ему вызвали бригаду скорой помощи, но когда пассажир такси оказался в больнице, то вскоре умер.

Мать-рецидивистка тоже в деле?

Эта история не закончилась и на этом. После того, как изрезанного мужчину увезли или даже во время (данный факт сейчас устанавливают в полиции) ещё минут 10 и 15 компания бегала с палками по улице. Участники массовой потасовки нещадно лупили себя подручным атрибутом, пока женщина и ещё один мужчина не упали в бессилии на землю.

Кстати, именно участие 32-летней женщины в этом побоище привлекло внимание широкой общественности. Мария в своём возрасте успела уже прославиться за пределами Кыштовки. За её плечами несколько преступлений имущественного характера, но при этом женщина успела родить шестерых детей.

Год назад Мария Ерощенко побывала на передаче «Мужское/Женское»: женщина пыталась вернуть себе детей, которые уже воспитываются в приёмных семьях.

«Я попала в места лишения свободы. Я выпивала и связалась с дурной компанией. Это было во второй раз. Первый раз меня посадили в 2019 году, тогда последнему сыну было полтора месяца. Я отсидела 1 год и 10 месяцев. Вышла, год пробыла на свободе, — призналась в эфире Первого канала Мария.

– Мы стали проживать с сожителем. Он начал выпивать, ну, и я. Туда попала снова, была беременна, когда меня осудили снова».

Также во время эфира многодетная мать призналась, что когда-то принимала наркотики. Однако Мария утверждала, что исправилась, и очень просила вернуть ей хотя бы дочь.

«Я хочу начать жизнь по новой, я люблю своих детей. Мы семья, и должны быть вместе!» — каялась в эфире Мария.

Однако тогда женщине не очень-то поверили. Известно, что младшие дети оставались в приёмной семье.

Опять на зону?

Эта поездка с братом Эдуардом Марию вновь подвела под тюремную романтику. Завтра будет решаться вопрос об аресте. Мужчину обвиняют по статьи 1 статьи 105 УК РФ. Сама многодетная масть ещё пару часов назад находилась в полиции.

«Задержана также 32-летняя женщина. Её степень участия в произошедшем ещё устанавливается»,

- прокомментировали ситуацию Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как удалось выяснить, в этой массовой драке травмы получил ещё один человек. Возможно, данное деяние будет квалифицировано уже по другой уголовной статье. Сиб.фм будет следить за развитием событий.