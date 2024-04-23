40-е место: за что критикуют стенд Новосибирской области на ВДНХ

Стенд Новосибирской области на выставке-форуме на ВДНХ занял 40-е место.

В Москве на ВДНХ проходит международная выставка-форум.

По данным небольшого опроса, новосибирская экспозиция не очень понравилась 6 из 10 опрошенных. По словам сотрудницы дизайнерского бюро Ольги Борисовой, ей в первый раз выставка понравилась больше. Она рассказала, что ранее на форуме работали интерактивные двери, портал между Москвой и Новосибирском, где все фотографировались. В апреле двери убрали.

«Была с коллегами из Москвы, и они для себя о нашем регионе ничего интересного не узнали. Два макета, снеговик и мышь с ДНК. Девушки, которые работают на стенде, ничего о регионе толком рассказать не могут. Им задают вопрос, они ищут ответ в интернете. Немного обидно», — сообщила BFM-Новосибирск Борисова.

Уточняется, что экспозицию региона готовила специально отобранная рабочая группа, которую возглавил заместитель председателя правительства области Владимир Знатков.

В Минэкономразвития региона прокомментировали траты на изготовление стенда. Как отметил Виталий Шовтак, работы по строительству и обеспечению функционирования стенда в период с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года выполняла компания ООО «Гранат». В СМИ и соцсетях за этот период опубликовали 32 тысячи материалов на тему стенда. Также мониторинг общественного мнения показал высокий интерес населения.

Разработка дизайн-макета обошлась в 300 тысяч рублей. Об этом гласит информация на сайте госзакупок.