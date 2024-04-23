Долги списали и квартиру ипотечную сохранили: юристы выиграли уникальное дело о банкротстве

Когда вы покупаете квартиру в ипотеку, это еще не ваша квартира. Она станет вашей через 10-15 лет, после внесения последнего платежа по кредиту. Вы можете в ней жить или сдавать, делать ремонт, расставлять цветочки на подоконнике. Но если что-то пойдет не так, банк ее заберет. Это залог, это гарантия возврата кредита. Но не всегда это так. Юристы компании «Аристократ» выиграли уникальное дело о банкротстве — должнику списали ипотечный кредит и сохранили квартиру.

Ипотека считается одним из наименее рисковых продуктов для банка. Кредит обеспечен залогом — квартирой, которую в случае чего банк продаст и покроет выданный заём. В лучшем случае заемщик получит разницу между стоимостью квартиры и остатком долга. Этот стереотип настолько устоялся, что юристы не видят перспективы в делах о банкротстве, где фигурирует ипотечное имущество, и неохотно за них берутся.

Юридическая компания «Аристократ» берет такие дела и рушит стереотип — выигрывает их. Одно из последних таких дел № А45-32717/2020 (подробнее можно ознакомиться на сайте kad.arbitr.ru).

— К нам обратилась женщина практически без всякой надежды, — рассказывает Антон Усков, руководитель юридической компании «Аристократ», арбитражный управляющий. — У нее была просрочка по ипотеке больше года и почти 1,7 млн рублей долг по кредитам в разных банках. Мы даже удивились, почему ее до сих пор не выселили. Обычно банки и приставы в таких случаях не церемонятся. Впрочем, это могло случиться в любой момент, и надо было быстро искать выход.

— Я жила в каком-то аду. Денег катастрофически не хватало, долги росли, приходилось брать кредиты, чтобы расплачиваться с кредитами. Но это не может продолжаться вечно, — вспоминает Елена Иванова (имя изменено).

Сначала все было прекрасно: работа, уютная квартира в ипотеку, ребенок радует. Жизнь идет своим чередом, появляются планы. Даже срок окончания ипотеки уже виден. Но что-то пошло не так. Имеющийся доход не позволил Елене исполнять обязательства перед кредиторами. Появились новые долги.

— Я всерьез задумалась о банкротстве, так как понимала, что реструктуризировать долг уже не получится: слишком большая сумма, — рассказывает Елена. — Слышала про компанию «Аристократ», к ним и обратилась.

Юристы внимательно изучили все материалы — в итоге безнадежное дело выиграно. Полностью списаны все долги и квартира осталась в собственности должника. Банк не согласился с таким решением и подал апелляцию, которую юристы компании «Аристократ» выиграли, а затем выиграли и кассацию.

Фото:freepik.com

— У нас нет универсального рецепта для всех ситуаций, — говорит Антон Усков. — Каждое дело требует детального изучения, и мы всегда находим способ решить его наилучшим образом. Дело Елены — не единственное подобное в нашей практике. Нам и раньше удавалось списать долги и сохранить квартиру за должником. Главное, не тянуть и не ждать, что все решится само собой. Еще ни разу не решилось.

Если вы испытываете финансовые трудности и понимаете, что ситуация вряд ли изменится к лучшему, не откладывайте решение о банкротстве на долго. Приходите в компанию «Аристократ» здесь знают, как помочь даже в самых отчаянных ситуациях.

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