Две недели мусор после городских субботников будет бесплатно утилизироваться на полигонах МУП «САХ»

Полигоны МУП «Спецавтохозяйство» в течение двух недель будут бесплатно принимать мусор, собранный на субботниках. Такой длительный срок устанавливается в Новосибирске впервые – об этом заявил и. о. мэра города Новосибирска Олег Клемешов.

«Для организации вывоза собранного мусора сделано всё. Увеличено время приёма на полигоны МУП «Спецавтохозяйство» – с 22 апреля до 5 мая, чтобы администрации районов и управляющие компании смогли бесплатно вывезти мешки после субботника. Никогда ранее таких больших сроков не давалось, – подчеркнул и. о. мэра города Новосибирска Олег Клемешов. – В городе уже прошли первые субботники. За выходные на полигоны поступил 1671 кубометр мусора. Для первого дня это нормальный результат, но пока работа не достигла необходимой интенсивности. Все хозяйствующие субъекты должны прибрать прилегающие территории, в том числе рядом с нестационарными объектами. Это касается и управляющих компаний. Необходимо провести уборку контейнерных площадок и территории вокруг них. Практически весь мусор внутри жилых кварталов – из-за ненадлежащего содержания контейнерных площадок».

По словам Олега Клемешова, к общегородской уборке должны подключиться подрядчики, выполняющие ремонт на дорожных объектах: «Это и зоны строительства четвертого моста, ремонта Октябрьского и Димитровского мостов, также участки дорог, которые подрядчики будут ремонтировать. Они должны выйти на субботник, убрать обочины и лотковые части. Лучше – до санитарного дня, чтобы эту работу выполнять не в авральном режиме, а планомерно».

Как доложил заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска – начальник управления автомобильных дорог Сергей Эпов, за структурными подразделениями мэрии закреплено 18 территорий, которые предстоит убрать во время общегородского субботника. Для вывоза собранного мусора будет предоставлен транспорт.

Напомним, общегородской субботник назначен на 27 апреля. В этом году впервые весенняя уборка пройдет в рабочий день, поскольку эта рабочая неделя шестидневная.