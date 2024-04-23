Экс-замглавы Куйбышевского района НСО Стрещенко фермеры обвинили в присвоении 2,7 млн рублей

Фермеры Куйбышевского района Новосибирской области заявили, что экс-замглавы Александр Стрещенко вместе со своей супругой присвоили все деньги с посевов.

Фермеры Куйбышевского района Новосибирской области обвинили бывшего замглавы Александра Стрещенко в мошенничестве. Они, на условиях анонимности, рассказали Сиб.фм, что чиновник вместе с супругой присвоили 2,7 миллионов рублей после посевного сезона.

По словам рабочих, их земля принадлежала структуре аффилированной с Куйбышевским хлебоприемным предприятием. Тогда замглавы района Стрещенко курировал сельское хозяйство и он предложил фермерам сотрудничество в 2022 году перед посевным сезоном.

«Когда Стрещенко понял, что мы заходим на территорию вот этих земель, которые как бы в его интересах, так скажем, он, видимо, решил, что на этом можно подзаработать. Начал нас издалека запугивать. Говорил: ребята, у меня есть информация, что на эту землю есть покупатель из Москвы. Вы то все посеете, а урожай соберет уже новый собственник», — поясняет свою позицию собственник.

После, упомянутых выше, небольших "запугиваний", по словам фермеров, Стрещенко предложил сотрудничество.

«Он сделал нам предложение, от которого сложно отказаться, то есть невозможно. А тем самым "новым" собственником земли оказалась его супруга Наталья Михайлова, которая появилась в виде таинственного покупателя», — продолжают рассказывать фермеры.

Наталья Михайлова — ранее была представителем «Опоры России», где занимала должность председателя Куйбышевского отделения. Со Стрещенко у них есть совместный ребенок, однако они состояли в гражданском браке.

Фермеры рассказали, что Стрещенко вместе с супругой попросили им выделить 200 гектаров, а они взамен помогут с техникой, которая была в дефиците у рабочих.

«В итоге мы говорим, кто будет выступать от вашей стороны сделки. Они сказали, вот Наталья, у нее ИП, она там сейчас сельхозпроизводителем собирается стать, вот как бы с ней все отношения. Мы говорим, хорошо, у нас есть семена, есть ГСМ, что у вас есть? Они сообщили, что у них есть техника. Мы сказали хорошо, тогда семена, все комплектующие от нас, а от вас техника. После сбора урожая распределяем прибыль, соответственно, в зависимости от вложенных средств», — вспоминает рабочий.

После этого фермеры и замглавы с супругой подписали договор, который, по словам собеседника, поначалу не вызвал никаких подозрений, так как сложились доверительные отношения.

«Но в конечном итоге потом это все стало затягиваться. Мы стали спрашивать, где наши документы, у нас бухгалтерия требует для отчетности. Они начали "кормить нас завтраками": да-да-да, я их там забыла, я их вам там передам на следующей неделе», — отметил респондент Сиб.фм

По их словам, на уборку урожая они зашли со своей техникой и убрали 200 гектаров, которые под них и засеевались, а также убрали часть полей фермеров.

«Позже мы узнали, что весь совместный урожай уже продан и собственно деньги ими получены», — поделился мнением фермер.

Собеседник объясняет, что по их подсчетам урожай был продан за 2,7 миллиона рублей, где 2,5 миллиона должны были перейти фермерам, а всего 200 тысяч рублей за помощь с техникой Стрещенко и его супруге.

«Стрещенко будучи у власти понимал, что мы рыпаться не будем. Он был уверен, что решит с нами вопрос», — говорит он.

Однако чиновника арестовали в апреле 2023 года. Его проверяли на причастность к махинации с субсидией Минсельхоза. По одной из версий замглавы района поспособствовал получению фермерскими хозяйствами незаконной субсидии от Минсельхоза. По этому факту расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Помимо этого, в 2021 году на него возбудили уголовное дело по факту еще одного мошенничества. Судя по информации из картотеки Ордынского районного суда, Стрещенко обвиняют в хищении бюджетных денег, выделяемых в качестве предоставления грантов в форме субсидий. Однако суд пока не вынес приговор по данному делу. Судебные заседания откладываются уже более 50 раз по неизвестным причинам.

Чуть позже, по словам фермера, Стрещенко пообещал рассчитаться с ними. Для этого рабочие предложили составить документы, чтобы чиновник и его супргуа признали сумму долга, однако, по словам собеседника, весь 2023 года они продолжали уходить от договорённости.

«Летом стало понятно, что никто ничего подписывать не собирается, что это, по сути, кидок, по-русски говоря, в чистом виде», — выражает недовольство мужчина.

Из-за уголовных преследований чиновника уволили с поста. После этого он и Михайлова стали избегать с ними встречу.

«Михайлова вообще стала говорить, что с нами не работала, удобрений не видела, ничего не принимала. Конечно, мы поняли, что нам просто пели песни, чтобы нас на 200 гектар обмануть. Мы отработали, но в итоге урожай собрали они, деньги присвоили они, мы не получили ни копейки», — сетует фермер.

По словам мужчины, в декабре 2023 года они подали два заявления в полицию — от рабочих и от организации, которая предоставляла семена для посева.

«Из Новосибирска в Куйбышев выезжали следователи, опросили свидетелей основных, свидетели рассказали, как все было. То есть подтвердили, что сделка по факту состоялась, что товароматериальные ценности были той стороной получены. Эти материалы сейчас переданы по месту совершения преступления в город Куйбышев, но дело не возбуждено», — говорит он.

Жители Куйбышева считают, что местные начальники не продолжают вести дело, так как были знакомы с экс-сенатором Владимиром Лаптевым, который возглавлял комиссию заксобрания по экологии. По версии следствия, он предложил коллеге занять оплачиваемую из бюджета должность своего заместителя, получив взамен зарплатную карту протеже. За год на нее поступило почти 1,2 млн руб.

В конце депутату добавили статью УК о даче взятки (ст. 291 УК РФ). Эпизод связан с неудачной попыткой подкупить мировую судью Куйбышевского района Новосибирской области.

В итоге он получил 5 лет колонии. Все местные называли его "хозяином" Куйбышева, поэтому они считают, что дело со Стрещенко специально затягивают.

«Когда Лаптев влавствовал, все люди расставлялись исключительно им. Коррупцию в районе никто не отменял. Лаптев человек ресурсный, по сути, чуть не третий человек в регионе. Поэтому правоохранители лишний раз не хотят с ним пересекаться. А так с нами никто дальше и не связался, никаких показаний мы не давали», — подытожил сибиряк.