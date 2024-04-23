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общество

Клемешов: дачи в Первомайском районе Новосибирска может подтопить

Фото: ТУАД Новосибирск

Олег Клемешов рассказал о риске подтопления дач в Первомайском районе Новосибирска.

Как рассказал Олег Клемешов, врио мэра Новосибирска, на аппаратном совещании, дачи, которые располагаются в Первомайском и Советском районах города, находятся под угрозой подтопления.

В данный момент ГЭС работает в штатном режиме. Ожидается сброс воды в Обь в пределах 360–370 см, что может привести к подтоплениям в СНТ Первомайского района, в частности, в «Геологе».

Также Клемешов уточнил, что, несмотря на то, что в Первомайском районе уже началось подтопление, необходимо быть готовыми к увеличению сбросов воды и к началу подтопления дачных участков.

«Постоянно находитесь на связи с председателями садовых обществ. Еще раз нужно актуализировать, кто в этих обществах проживает постоянно. И соответственно те мероприятия, которые мы ранее намечали, начиная от развертывания пунктов временного пребывания до доставки к этим пунктам и так далее, нужно быть готовыми их реализовывать», — сообщил врио.

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Нина Раневская
Журналист

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