Мэрия Новосибирска опубликовала заработок директоров школ за 2023 год

Мэрия Новосибирска опубликовала данные о среднемесячных зарплатах директоров школ за 2023 год.

Самый высокий уровень заработка был у Ирины Путинцевой, директора центра-гимназии № 6 «Горностай» в Академгородке, чья зарплата составила 218,7 тысячи рублей в месяц.

На втором месте оказалась Елена Третьякова, руководитель школы № 217 в Кировском районе, с зарплатой в 172,8 тысячи рублей в месяц.

На третьем месте — Лариса Потеряева, директор лицея № 22 «Надежда Сибири» в Железнодорожном районе, с заработком в 167,3 тысячи рублей в месяц.

Ирина Михно, директор Второй Новосибирской гимназии в Ленинском районе, занимает четвертое место с зарплатой 164,5 тысячи рублей в месяц.

На пятом месте — Татьяна Горбачева, директор лицея № 159 в Заельцовском районе, с заработком в 160,3 тысячи рублей в месяц.

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