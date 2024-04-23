Мигранты с электрошокером, ДТП с пострадавшим ребенком, притворившиеся мэром аферисты: новости Новосибирска за 23 апреля

Традиционно в одном материале рассказываем о главные новостях Новосибирской области за день, сегодня — 23 апреля.

Один из районов города в страхе держат подростки-мигранты. По словам одной из жительниц, они матерятся и запугивают населения, а недавно один из парней угрожал электрошокером 13-летнй девочке. Сибиряки собирают информацию о хулиганах для передаче в ПДН.

В результате паводка в Кыштовском районе временно закрыли дорогу на 13-м километре трассы «Новоложниково-Бакейка-35 км трассы Н-1702». Проезжая часть пострадала вдоль водопропускной трубы. Водителей просят быть бдительными и обходить опасное место по альтернативной трассе.

Сегодня в следкоме сообщили, что начальник отдела налоговой инспекции Новосибирской области получил крупную взятку, чтобы помочь фирме пройти проверку. Его задержали, в суд было подано ходатайство о заключении налоговика под стражу.

23 апреля в Ленинском районе регионального центра произошло ДТП, в котором пострадал десятилетний мальчик. Ребенок попал под авто, когда переходил дорогу.

В Telegram появился публичный канал нового мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, где он собирает пожертвования. Оказалось, что данный аккаунт ведут мошенники.