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общество

Мигранты с электрошокером, ДТП с пострадавшим ребенком, притворившиеся мэром аферисты: новости Новосибирска за 23 апреля

Фото: Сиб.фм/Густаво Зырянов

Традиционно в одном материале рассказываем о главные новостях Новосибирской области за день, сегодня — 23 апреля.

Фото Мигранты с электрошокером, ДТП с пострадавшим ребенком, притворившиеся мэром аферисты: новости Новосибирска за 23 апреля 2

Один из районов города в страхе держат подростки-мигранты. По словам одной из жительниц, они матерятся и запугивают населения, а недавно один из парней угрожал электрошокером 13-летнй девочке. Сибиряки собирают информацию о хулиганах для передаче в ПДН.

Фото Мигранты с электрошокером, ДТП с пострадавшим ребенком, притворившиеся мэром аферисты: новости Новосибирска за 23 апреля 3

В результате паводка в Кыштовском районе временно закрыли дорогу на 13-м километре трассы «Новоложниково-Бакейка-35 км трассы Н-1702». Проезжая часть пострадала вдоль водопропускной трубы. Водителей просят быть бдительными и обходить опасное место по альтернативной трассе.

Фото Мигранты с электрошокером, ДТП с пострадавшим ребенком, притворившиеся мэром аферисты: новости Новосибирска за 23 апреля 4

Сегодня в следкоме сообщили, что начальник отдела налоговой инспекции Новосибирской области получил крупную взятку, чтобы помочь фирме пройти проверку. Его задержали, в суд было подано ходатайство о заключении налоговика под стражу.

Фото Мигранты с электрошокером, ДТП с пострадавшим ребенком, притворившиеся мэром аферисты: новости Новосибирска за 23 апреля 5

23 апреля в Ленинском районе регионального центра произошло ДТП, в котором пострадал десятилетний мальчик. Ребенок попал под авто, когда переходил дорогу.

Фото Мигранты с электрошокером, ДТП с пострадавшим ребенком, притворившиеся мэром аферисты: новости Новосибирска за 23 апреля 6

В Telegram появился публичный канал нового мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, где он собирает пожертвования. Оказалось, что данный аккаунт ведут мошенники.

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Галина Чебыкина
Журналист

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