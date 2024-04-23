Новая локация для жизни со вкусом: KLUBNIKA теперь и на левом берегу Новосибирска

В Новосибирске в Центре культуры и отдыха «Победа» состоялась презентация проекта Дом со вкусом KLUBNIKA. Речь шла в том числе и о новой локации, которая расположена на левом берегу Новосибирска, в посёлке Марусино.

В Новосибирске появится еще одна KLUBNIKA, но уже на левом берегу, в посёлке Марусино. Как рассказал представитель застройщика, запланировано 439 квартир, общая площадь строительства составит 29 842 кв. м.





Посёлок будет реализован в локации с развитой инфраструктурой: здесь в шаговой доступности остановки общественного транспорта, школа, в том числе строящаяся, новая. Её сдадут уже в этом году, рассчитана она на 550 мест. Учреждение планирует разместить у себя фото- и телестудию, столовую на 300 мест и просторный актовый зал. Рядом есть магазины, пункты доставок с маркетплейсов, сам проект предусматривает парк и прогулочные зоны на территории посёлка.

В первой очереди строительства предусмотрено 187 квартир, во второй — 129, в третьей — 123. Стоимость квартир начинается от 6,9 млн рублей. Путь от площади Маркса до Марусино без учета пробок займет от 35 минут.

«Дом со вкусом KLUBNIKA» подходит как для семейных пар от 50 лет, которые хотят переехать за город ради тишины, спокойствия, ближе к природе. Так и для молодых семей от 30 лет, у которых есть один или два ребенка и которые хотят воспитывать детей в благоприятных условиях, на чистом воздухе, вблизи леса и водоёмов. Сюда могут переехать и горожане, мечтающие о круглогодичной даче — ведь так хорошо провести выходные или праздники на природе.

Более подробно о Доме со вкусом KLUBNIKA в поселке Марусино вам расскажут специалисты компании «МЕТР».

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