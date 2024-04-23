Новикомбанк укрепляет сотрудничество с Воронежским отделением СоюзМаш

Заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов провел рабочую встречу с генеральным директором ВЦКБ «Полюс», председателем Воронежского регионального отделения (ВРО) СоюзМаш России Анатолием Кузнецовым. В ходе совещания они обсудили возможности и перспективы наращивания поддержки промышленности региона.

В ходе встречи Анатолий Кузнецов выразил признательность Новикомбанку за предоставление широкого спектра финансовых инструментов, актуальных для развития воронежских предприятий Союза. Он напомнил, что ВРО объединяет крупнейшие предприятия и технические университеты региона. Здесь собраны ведущие российские компании таких областей, как тяжелое машиностроение, радиоэлектроника, приборостроение, самолетостроение и других сфер высокотехнологичной промышленности. Некоторые из них имеют долгую и богатую историю, как, к примеру, один из лидеров российской радиоэлектронной отрасли ВЦКБ «Полюс», отмечающий 25 апреля 65 лет со дня основания.

Обсуждая совместные проекты, стороны договорились о реализации задач, направленных на дальнейший рост производства и обеспечение потребностей промышленности региона в процессе достижения национальных целей технологического суверенитета.

Новикомбанк курирует Воронежское отделение СоюзМаш с 2018 года, участвуя в формировании благоприятной экономической, технологической и социальной среды для развития производственного комплекса в регионе. Банк аккредитован в профильных механизмах господдержки, а также разработал собственные преференциальные программы для промышленности.

В целях поддержки кадрового потенциала воронежской промышленности Новикомбанк реализует такие проекты, как мотивационная программа «Развитие», дающая работодателю возможность поощрять отличившихся сотрудников с помощью льготных ставок по кредитным продуктам банка. К программе присоединились уже более 140 предприятий, среди которых – ведущие компании Воронежского региона. Также в Воронежской области почти 12,5 тысяч сотрудников реального сектора экономики являются держателями социально-платежной карты Новикомбанка, дающей доступ к ряду выгодных банковских сервисов и продуктов.

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