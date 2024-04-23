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общество

Новоизбранный мэр Новосибирска рассказал, что город надо застраивать по управляемому сценарию

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев выразил мнение о необходимости использования опыта российских мегаполисов для развития города.

Он отметил, что хаотичная и непродуманная застройка становится проблемой, несмотря на существующие генпланы и процедуры согласования. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Кудрявцев подчеркнул важность управляемого развития архитектурного облика города, чтобы избежать проблем с инфраструктурой и обеспечить доступность для всех групп граждан.

Он также отметил наличие подобных центров по развитию городов в других мегаполисах и выразил надежду на комплексное взаимодействие с экспертным сообществом для разработки эффективных решений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мошенники собирают деньги от имени нового мэра Новосибирска Кудрявцева.

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Игорь Кириченко
Журналист

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