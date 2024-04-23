Новосибирец Кологривый сыграет в «Любви зла» с девушкой Харламова

Новосибирский актер Никита Кологривый и возлюбленная Гарика Харламова Катерина Ковальчук изобразят пару в новой комедии «Любовь зла».

Кологривому досталась главная роль — он сыграет домушника-неудачника Максима. Катерину же в картине будут звать Евой — девушкой, которой изменяет муж. В одной из сцен вор ее спасет от попытки суицида, так и закрутится их любовь.

«Основной сложностью в работе, наверное, будет достоверное погружение в добрый материал о любви, потому что снимать про драки и стрельбу гораздо легче, чем найти внутри себя чувство любви, чувство исправления, чувство искупления. На своем нынешнем жизненном этапе я сейчас в чем-то схож с моим персонажем в этом кино, потому что переживаю те же чувства и эмоции», — рассказал новосибирский актер.

Фильм выйдет в прокат в кинотеатрах 15 августа этого года.