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общество

Новосибирские железнодорожники провели урок безопасности для детей, живущих вблизи станций

Фото: пресс-служдба РЖД

В рамках профилактического проекта «Уступи дорогу поездам!» железнодорожники провели акцию для детей, которые живут рядом с железной дорогой в Татарском районе Новосибирской области.

В путешествие на мотрисе от станции Татарской до станции Чаны отправились воспитанники детских садов и ученики младших и средних классов из разных школ. Во время поездки детям напомнили правила безопасности на железной дороге, рассказали интересные факты из истории магистрали, а также устроили экскурсию по железнодорожному вокзалу станции Чаны.

Во время поездки участники смогли наблюдать за работой машиниста и его помощника, железнодорожной инфраструктурой. В завершение профилактической акции дети нарисовали рисунки на тему безопасности и получили тематические сувениры.

По статистике, травмирование на железнодорожных путях происходит, когда человек пересекает пути в непредусмотренных для этого местах, если идет в капюшоне и наушниках. Работники Западно-Сибирской магистрали регулярно проводят профилактические акции для детей и взрослых, чтобы снизить уровень травматизма на железной дороге.

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Роман Чугаев
Журналист

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