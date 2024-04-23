Новосибирский актер Кологривый снимается в комедии «Любовь зла»

Новосибирский актер Кологривый исполнит главную роль в комедии «Любовь зла».

На сайте «intermedia.ru» появилась информация о том, что Никита Кологривый сыграет в комедии «Любовь зла».

18 апреля началось производство фильма. Проект осуществляется компанией «Кинокомпания братьев Андреасян» при поддержке онлайн-кинотеатра IVI.

В главных ролях в фильме задействованы: Никита Кологривый, Катерина Ковальчук, Дмитрий Власкин. Также в актерский состав вошли: Владимир Сычев, Анна Ардова, Ольга Тумайкина, Ольга Турчак и Анастасия Чистякова.

Фильм рассказывает о Максиме, который оказался в неловкой ситуации. Дело в том, что парень является вором, и в момент проникновения в квартиру хозяйка Ева неожиданно возвращается домой. Она узнала об измене своего жениха Кости и решилась на отчаянный шаг, а Максим стал свидетелем этой драмы.

Режиссер Сарик Андреасян назвал свой фильм «легкой комедией о преображающей силе любви», которую можно почувствовать всего за несколько часов, проведенных вместе.

Максима сыграет новосибирский актер Кологривый, роль Евы исполнит Катерина Ковальчук, а жениха Кости — Дмитрий Власкин.

Премьера запланирована на 15 августа 2024 года.