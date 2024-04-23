Новосибирский киберспортсмен Денис Сигитов стал номинантом премии Forbes

Журнал Forbes огласил имена номинантов премии 30 до 30. В их число попал киберспортсмен из Новосибирска Денис Larl Сигитов.

Престижная премия Forbes 30 до 30 отмечает молодых и талантливых лидеров в различных областях, которые до 30 лет уже добились значительных успехов.

Российский Forbes представил шестой ежегодный рейтинг 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет.

Кандидаты на премию представлены в различных категориях, таких как: «Предприниматели», «Управление», «Финансы и инвестиции», «Наука и технологии», «Социальные практики», «Спорт и киберспорт», «Искусство», «Музыка», «Мода и дизайн», «Новые медиа».

Денис Сигитов представлен в номинации «Спорт и киберспорт», конкуренцию ему составят Станислав Malr1ne Поторак, Данил donk Крышковец, а также теннисистка Мирра Андреева, пловец Климент Колесников, гимнастка Лала Крамаренко, хоккеист Николай Голдобин, футболист Константин Тюкавин, баскетболист Егор Демин и пловчиха Евгения Чикунова.

Премия 30 до 30 — это не только заслуженное признание достижений молодых лидеров, но и мощный стимул для других стремиться к успеху и вдохновляться примером.

Стоит отметить, что два года назад, победу в этой же номинации одержал нынешний партнёр Дениса по команде Магомед Collapse Халилов.