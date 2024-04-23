Паводок в Новосибирской области-2024: подтопленные территории, опасные реки и риск прорыва платины ГЭС

Все о весенних паводках 2024 года, с которыми столкнулись жители Новосибирской области, рассказали в материале Сиб.фм.

В этом году весенние паводки принесли серьезные последствия для многих регионов страны, в том числе, это коснулось и Новосибирскую область.

С начала апреля из-за обильных осадков и резкого таяния снега реки вышли из берегов, что привело к массовым подтоплениям и разрушениям населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, инфраструктуры и дорог.

Подтопленные территории

В зоне подтопления находилось более 50 автомобильных дорог региона в Тогучинском, Чистоозерном, Искитимском, Коченевском, Колыванском, Мошковском, Ордынском, Черепановском, Сузунском, Болотнинском, Карасукском, Усть-Таркском районах.

Уточняется, что дороги постепенно закрывали на время устранения воды, чтобы предотвратить всевозможные чрезвычайные ситуации.

На реке Карасук начались подтопления уже 4 апреля. Тогда в районе села Черновка паводок подтопил один из частных домов и 52 приусадебных участка. В связи с чем местные спасатели начали активно работать по откачиванию воды на данных территориях.

7 апреля жители поселка Садовый сообщили, что всю их территорию затопило талыми водами. Они даже были не уверены, что специальная техника сможет доехать до них, так как все дороги полностью были окутаны большим объемом воды.

Помимо дачных территорий в зоне подтопления находились и 186 многоквартирных дома. Ранее об этом сообщал и.о. главы департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Владимир Ткаченко.

Также стало известно, что в результате паводка к середине апреля было затоплено более 200 дачных участков в Новосибирском и Мошковском районах, а также в городе Тогучин.

В 20-х числа паводок почти смыл два новосибирских кладбища — в зоне подтопления оказались «Заельцовское» и «Южное». Но благодаря дренажным колодцам, куда происходил отвод талых вод, удалось устранить данную проблему.

Сейчас пресс-служба МЧС России по Новосибирской области сообщила, что в регионе заметно улучшилась паводковая ситуация и 51 участок региона освободился от воды. Это было связано с оперативной работой спасательных служб, а также с погодной ситуацией.

Однако сейчас остаются еще некоторые территории, где по-прежнему вода выходит за пределы нормы.

Опасные реки

Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области регулярно обновляла список опасных мест, где может присутствовать большой объем воды. Таким образом, во время таяния самыми опасными участками стали реки Обь, Бердь, Иня, Омь, Карасук, Майзас, Тара и Каргат, также на озерах Чаны, Малые Чаны, Яркуль и Сартлан и другие, где уровень воды превышал критические нормы.

Сотрудники спасательных служб предупреждали жителей о том, что в случае подтопления близлежащих участков, они незамедлительно должны обратиться в МЧС, а также постараться эвакуироваться с данной зоны.

Риск прорыва платины ГЭС

После глобального потопа в Оренбургской области из-за прорыва дамбы, специалисты новосибирской ГЭС прокомментировали вероятность порыва плотины и в нашем городе.

Так, по словам, главного инженера Новосибирской ГЭС Антон Дронченко, у плотины, которая установлена в городе, надежность очень высокая. Также он отметил, что у энергетиков есть специальная карта, которая нужна для служебного пользования, где указано, куда пойдет вода в случае прорыва плотины ГЭС.