Переводы по СБП используют более 70% сибиряков

Три четверти сибиряков пользуются услугами переводов самому себе в разные банки через СБП. Россияне, и сибиряки в частности, выбирают банки за выгодную программу лояльности, ставки по депозитам, надежность и удобство мобильных приложений. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

Сибиряки активно пользуются платежным сервисом Банка России — системой быстрых платежей (СБП). 40% опрошенных переводят деньги через СБП несколько раз в неделю, 33% — 2-3 раза в месяц, 10% — хотя бы раз в месяц, 4% — несколько раз в год. Не пользуется СБП только около 13% участников опроса.

Услуга переводов самому себе в другой банк достаточно популярная – из сибиряков ею пользуется 74% опрошенных. В основном клиенты пересылают деньги для выбора программ лояльности (47%) или условий по сберегательным продуктам (12%), погашения кредитов (33%), или в целым удобных сервисов другого банка (8%).

Сейчас 26% жителей Сибири переводят сами себе в другие банки не более 5 тыс. рублей в месяц, 37% опрошенных – от 5 до 20 тыс., 31% — от 20 до 50 тыс., около 6% свыше 50 тыс.

Наиболее значимыми критериями оценки банка для переводов сибиряки назвали надежность (55%), удобство мобильного приложения и интернет-банка (44%) и выгодные финансовые условия по продуктам (29%). В ТОП-5 факторов выбора банка вошли также широкая сеть, удобство расположения отделений и банкоматов, а также наличие привлекательной системы лояльности.

Напомним, что в рамках нового закона о повышении ежемесячного лимита на межбанковские операции между своими счетами через СБП с 1 мая 2024 года можно будет переводить без комиссии до 30 млн рублей в месяц. Это не касается переводов, которые клиенты совершают в отделениях банков или переводов клиентам других банков.

* Опрос провели ВТБ и банк «Открытие» 10-17 апреля 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.