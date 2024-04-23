Под Новосибирском 12 дней ищут 14-летнего школьника с гетерохромией

В Новосибирском районе пропал 14-летний подросток.

В группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что в селе Толмачево Новосибирского района пропал 14-летний Богдан Скажутин.

С 11 апреля его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза: правый — голубой, левый — карий.

Одежда: черный спортивный костюм, светло-серые кроссовки с красными вставками.

Если кому-то известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.

Ранее появилась информация о том, что в Первомайском районе города пропал 16-летний подросток.