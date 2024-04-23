Появились фото самых громких преступлений в Новосибирске и России

Напомним о самых жутких преступлениях с начала 2024 года.

Портал МК в Новосибирске собрал подборку фотографий самых громких преступлений, которые потрясли всю страну и в том числе Новосибирскую область.

Январь текущего года начался в Новосибирске с пропажи 39-летней женщины и ее пятилетней дочки. По подозрению в их убийстве правоохранители задержали 31-летнего уроженца Таджикистана, бойца ММА Фархода Рахимзода, который пытался бежать в Узбекистан. В результате стало известно, что он жестоко расправился с семьей, не пощадив даже ребенка.

После этого город потрясла новость о том, что в Новосибирске был найден младенец прямо в мусорном баке. Напомним, что зима была очень морозной и в тот день было -30 градусов. Позже стало известно, что 22-летняя девушка решила избавиться от своего новорожденного ребенка и просто выбросила его. Сейчас ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

Весной в страну пришло всеобщее горе — 22 марта произошел теракт в Подмосковье, который унес за собой 144 человека и более 300 человек пострадали от рук террористов. В ходе расследования стало известно, что один из преступников ранее был прописан в Новосибирске. Как рассказали местные жители, Далерджон Мирзоев* и боец ММА, которого подозревают в убийстве 39-летней местной жительницы и её пятилетней дочки, жили в одном доме на Затулинском микрорайоне Новосибирска.

После этого страшного события в апреле прошли похороны уроженца Новосибирска Григория Будько — он погиб во время страшного теракта.

*Далерджон Мирзоев — внесен в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.