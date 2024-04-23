Продажи розничных кредитов вырастут в апреле более чем на 10%

По оценке ВТБ, в апреле общерыночные выдачи розничных кредитов превысят 1,4 трлн рублей (без учета POS-кредитования) [1], что на 10,7% выше аналогичного месяца прошлого года.

Основными драйверами продаж в это время будут кредиты наличными и ипотека. По итогам четырех месяцев года выдачи кредитов по рынку составят около 4,5 трлн рублей, что почти на 4% выше результатов января-апреля 2023 года. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

ВТБ за первый квартал выдал более 524 млрд рублей розничных кредитов (+12% год к году). Ключевым драйвером стала ипотека – ее оформили более 50 тысяч заемщиков на сумму более 250 млрд рублей (+10,5%). В автокредитовании клиенты провели более 88 тысяч сделок на более чем 120 млрд рублей. Продажи кредитов наличными составили 152 млрд рублей, в объеме продаж розничных кредитов они заняли около трети.

В апреле спрос клиентов на кредиты продолжил рост, по оценке банка, к летнему сезону позитивная динамика сохранится.

«Основными драйверами розничного рынка в первые месяцы нынешнего года стали потребительские и автокредиты. Спрос заемщиков на высоком уровне поддержали реализация господдержки и специальных программ в автокредитовании, а в части потребительского кредитования – адаптация банков к мерам регулятора по «охлаждению» рынка. В апреле мы также ожидаем роста выдач, больше половины всего объема продаж придется на ипотеку. Дальнейшее развитие рынка во многом будет связано с судьбой льготных госпрограмм ипотеки – их модернизация может привести к «охлаждению» всего рынка кредитования», – заявил Георгий Горшков.

[1] Прогноз на основе данных Frank RG