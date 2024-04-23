Сбрасываемый новосибирцами в реку мусор может стать причиной потопа

Спасатели призывают жителей Новосибирской области утилизировать отходы правильно, а не отправлять вплавь по рекам.

22 апреля спасатели МАСС чистили русло реки Тула, участок находится рядом с частным сектором.

«Бытовой мусор, который скидывают в реку, одна из причин возможного затопления территорий. Мусор создает заторы и препятствует естественному ходу течения реки», — отметили специалисты.

Они призывают граждан не загрязнять окружающую среду. Последствия могут быть непоправимы.

Ранее мы рассказывали, что воды реки Уй подтопили в Кыштовском районе в селе Оровка два жилых дома, шесть приусадебных участков. На территории ввели режим ЧС. Организованы все необходимые мероприятия, в том числе подвоз продуктов.