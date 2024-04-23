Сибирский поставщик кирпича для строительства космодрома «Восточный» повысил эффективность

Один из крупнейших производителей кирпича за Уралом «ЗСМ 7» подвел первые итоги участия в нацпроекте «Производительность труда»: на предприятии повысили выработку и снизили брак.

«Завод строительных материалов 7» был основан в 1930 году и выпускает строительный кирпич. Из него возводят дома и социальные объекты в Сибири, также сибирский кирпич использовали во время строительства второй очереди космодрома «Восточный». Сейчас на предприятии трудится порядка 300 работников.

Предприятие вошло в нацпроект в конце 2023 года и получило поддержку Регионального центра компетенций Корпорации развития Новосибирской области. Всего за полгода производство кирпича в одном из цехов завода выросло на 6%, на столько же сократился по времени цикл производства, а количество брака снизилось на треть.

«За эти полгода мы сократили издержки и оптимизировали бизнес-процессы. Эффективность качества нашего труда увеличилась: мы не тратим ресурсы, сразу делаем качественный продукт. Мы достигли отличных показателей и смогли создать команду, которая преодолеет все трудности на пути достижения наших целей. Сейчас мы создаем проектный офис, который будет продолжать внедрять бережливое производство на всех остальных участках. Также мы автоматизируем процессы и планируем внедрять новое программное обеспечение», – говорит директор завода Олеся Лехнович.

Во время диагностики производственной цепочки сотрудники компании и эксперты РЦК обнаружили, что на участке формовки возникают частые остановки пресса из-за порыва струн на автомате многострунной резки. Нашли причину: посторонние включения в смеси материалов, например, коренья и небольшие камни. Для того, чтобы решить проблему, на заводе усилили контроль за посторонними включениями в сырьевом цехе, а также начали более внимательно контролировать погрузки в карьере. В итоге устранение простоев оборудования позволило повысить производительность на участке.

Также на треть удалось снизить процент брака готовой продукции (с 5,5% до 1,7%). На производстве изменили схему садки кирпича на обжиговой платформе, стабилизировав процесс обжига. В цехе упорядочили систему хранения, изготовив крепления для размещения инструмента, и для безопасности при выполнении работ нанесли разметку. Кроме этого, на предприятии разработали стандарты для контроля качества и визуальные памятки контрольных точек.

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