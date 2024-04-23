Сибирский производитель гофрокартона увеличил производительность труда на 47%

Один из ведущих производителей гофрокартона в Сибирском федеральном округе «Болотнинская гофротара» подвел итоги участия в нацпроекте «Производительность труда». При поддержке экспертов ФЦК в компании значительно повысили производительность.

«Болотнинская гофротара» – современная компания более чем с 50-летним опытом. В прошлом году предприятие было отмечено на федеральном уровне и получило награду в Казани как одно из самых результативных в стране по нацпроекту «Производительность труда». Предприятие не собирается останавливаться на достигнутом и ставит на 2024 год, в который отметит 60-летие, амбициозные планы по тиражированию инструментов бережливого производства и культуры непрерывных улучшений», – отметил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

«Болотнинская гофротара» вошла в нацпроект «Производительность труда» в разгар «санкционного» кризиса – в конце 2022 года. Предприятие получило стандартную поддержку ФЦК и за год участия в проекте увеличило выработку продукции на эталонном участке на 66%, а также благодаря тиражированию инструментов бережливого производства на другие участки компания достигла рекордного объема выпуска – 10,9 млн кв. метров гофрокартона в месяц.

«Благодаря вовлеченности коллектива нам удалось достичь высоких результатов и стать одним из крупнейших производителей гофрокартона в Сибири. Сегодня у каждого сотрудника компании есть возможность внести свой вклад в ее развитие и тем самым достичь профессионального и карьерного роста. Уверен, что впереди у нас большое будущее, потому что совершенствование не знает пределов», – говорит генеральный директор «Болотнинской гофротары» Алексей Томилов.

На производстве запущен информационный центр, создается система автоматического сбора показателей работы оборудования для дальнейшего анализа и повышения эффективности.

«Уровень загрузки оборудования мы довели до 85%, время переналадки снизили более чем на 40%, за первый год проекта обучили инструментам бережливого производства более 30% работников. Применение всех мероприятий в целом дало нам экономический эффект в виде увеличения прибыли в 2 раза и позволило дополнительно производить 6,7 млн кв. метров продукции в год», – отмечает заместитель директора Полина Фесикова.

На предприятии успешно функционирует система подачи предложений по улучшениям. За год сотрудники внесли более 120 предложений, одно из которых победило на федеральном конкурсе в рамках форума «Производительность 360». Предложение установить автоматический транспортер для подачи поддонов на участок укладки готовой продукции позволило сократить время переналадки оборудования в два раза, увеличить производительность линии переработки на 10% в год и облегчило труд автоматчика.

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