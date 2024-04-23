Российские войска продолжают добиваться успехов в зоне проведения спецоперации — бьют по живой силе и технике противника.

Подразделения Южной группировки войск полностью освободили Новомихайловку и улучшили тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Миньковка, Клещеевка, Часов Яр, Андреевка и Острое, отражены три контратаки. Противник потерял до 410 военнослужащих, девять автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав» и склад боеприпасов.

Войска «Запада» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районе населенного пункта Терны, отразили четыре контратаки в Григоровке. Украина лишилась до 25 военнослужащих, двух пикапов, 122-мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Бойцы «Центра» улучшили тактическое положение и отразили девять контратак в районах населенных пунктов Первомайское, Семеновка, Нетайлово и Бердычи. Противник потерял до 365 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, 12 автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30, а также три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Старомайорское, Угледар, Урожайное и Червоное. Потери ВСУ составили до 95 боевиков, два автомобиля, а также 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании.

Солдаты «Днепра» нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Работино, Новоандреевка и Степовое. Противник потерял до 45 военнослужащих и два пикапа.

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