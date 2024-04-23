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общество

В Новосибирске 30-летняя девушка продает девственность за 1,5 млн рублей

Фото: Сиб.фм

30-летняя сибирячка продает девственность за 15 тысяч долларов.

На одном из сайтов появилось объявление, в котором 30-летняя Адель из Новосибирска указала, что продает девственность за 15 тысяч долларов. В данный момент это около 1,5 миллионов рублей.

Цель знакомства для девушки — «отношения по расчету». Она также оставила параметры своей фигуры — 120/90/130. И перечислила места, в которые может поехать: Австрия, Беларусь, Бельгия, Виргинские острова, Великобритания, Канада, Китай.

Она уточнила, что при необходимости может пройти медосмотр.

Напомним, что в Новосибирске 23-летняя фанатка аниме также продает девственность за 654 тысячи рублей.

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Нина Раневская
Журналист

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