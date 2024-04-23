В Новосибирске опубликованы даты мощнейших магнитных бурь в мае 2024 года

Стало известно, когда пройдут сильные магнитные бури в мае в Новосибирске.

В мае 2024 года ожидаются внезапные и мощные выбросы энергии и заряженных частиц с поверхности Солнца, из-за которых возникает магнитная буря.

На портале Клео.ру опубликовали список дат, когда в мае будут зафиксированы периоды вспышек.

Так, с 5 по 6 и 20-го мая в Новосибирске пройдет слабая магнитная буря. Соответственно, она не сильно повлияет на метеозависимых людей. По словам специалистов, в этот период возможна легкая слабость, сонливость и потеря аппетита.

Однако уже в период с 12 по 13 и с 25 по 27 мая будет зафиксирована мощная вспышка магнитной бури — она провоцирует головные боли, шум в ушах, потерю сознания, потерю аппетита и нарушение координации.

В этот период врачи настоятельно рекомендуют держать все нужные препараты рядом, стараться следить за своим режимом сна и не подвергаться стрессовым ситуациям. В случае ухудшения самочувствия, лучше незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи.