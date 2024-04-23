В Новосибирске парень сделал предложение девушке на концерте Басты

В Новосибирске на концерте известного рэпера Басты произошло торжественное событие.

Один из фанатов решил сделать предложение своей девушке прямо во время концерта.

Баста пригласил влюбленную пару на сцену. Парень по классике встал на колено и сделал предложение под крики ликующей толпы. После того, как девушка сказала «да», рэпер вручил букет цветов девушке.

«Наша работа», — сказал исполнитель, подразумевая, что на его концертах часто делают предложения.

После этого заиграла свадебная музыка и Баста обнял парня и девушку.

Напомним, что на «Сибирь-Арене» 23 апреля выступает Баста. Зал забит до отказа.