В Новосибирске похолодает до -6 градусов из-за воздушной массы из Новой Земли

В Новосибирске температура опустится до -6 градусов из-за арктического воздуха.
С Новой Земли к Новосибирску приближается холодная воздушная масса. Ночью температура может понизиться до -6 градусов.
В Новосибирской области утром 23 апреля ожидается похолодание до -11 градусов. Днем — от +1 до +3 градусов и мокрый снег. Северо-западный ветер может усилиться до 12 метров в секунду. 24 апреля, в среду, прогнозируют такую же погоду.
При этом 25 апреля возможно повышение температуры — от +5 до +7 градусов.
Напомним, что стала известна погода на май в Новосибирске.