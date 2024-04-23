В Новосибирске стали известны причины смерти известной зоозащитницы Екатерины Голобородько

Умерла известная зоозащитница Екатерина Голобородько.

В группе “ГБР_ZOO_НСК” социальной сети “ВКонтакте” сообщили, что 20 апреля умерла зоозащитница Екатерина Голобородько.

Уточняется, что девушке было всего 35 лет, она долгое время лечилась от тяжелой болезни.

Ее коллеги 18 апреля сообщили, что Екатерина более двух недель находится в реанимации в тяжелом состоянии, и постарались оказать ей финансовую помощь в лечении и реабилитации. Но спустя два дня девушка скончалась.

“Сегодня не стало человека, который приучал всю нашу команду к критическому мышлению! Не давал рубить с плеча и заставлял выдохнуть и посмотреть на ситуацию с другой стороны! Человек, рядом с которым не страшно было идти рядом, а если и страшно, то всегда с улыбкой!”, — написали в соцсетях.

В комментариях под постами люди выражали соболезнования, некоторые делились своей историей знакомств с Екатериной. Каждый отметил доброту и отзывчивость девушки.

“Не была близко знакома с Катей, но это новость до глубины души тронула сердце. Много лет вижу, как эти хрупкая девушка спасает жизни...”, — написала подписчица группы.

Екатерина долгое время оказывала помощь животным, которые попадали в трудную ситуацию. Некоторые запомнили девушку после истории с цирковыми медведями, которых Екатерине удалось отправить на обследование после дрессировок в ужасных условиях.

За плечами Екатерины стоит множество героических поступков и бескорыстной помощи.

Завтра, 24 апреля, состоится прощание с Екатериной в крематории на Гусинобродском шоссе, 78.