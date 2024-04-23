В Новосибирске у станции метро «Октябрьская» хотят построить жилой комплекс

Застройщик купил в Новосибирске участок с принадлежавшим банку «Открытие» старым зданием, которое сносят для возведения жилого комплекса.

Комплекс из трех корпусов — двух жилых и одного гостиничного — появится на улице Кирова. Работы ведет «Дом-Строй», сообщает Сибкрай.ru.

Спроектировано 508 квартир, 356 парковочных мест. На подземном уровне разместится кафе, зона отдыха с зимним садом. Проектом также предусмотрены магазины и ресторан.

«Вопрос, как обычно, упирается в социалку. Этот район последние десять лет активно застраивали, но новых школ и детских садов не появилось. Сейчас вообще разрешения на строительство жилья не выдают, так как прокуратура строго против. Посмотрим, как у них вообще получится получить разрешение», — отметил координатора проекта «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.

Между тем, здание банка «Открытие» ранее было городским дворцом пионеров и школьников. Его построили в начале 60-х годов. После распада СССР Дом пионеров был продан. С тех пор в этом здании размещались коммерческие банки.

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