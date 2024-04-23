В Новосибирске в пасхальную ночь будут работать троллейбусы

В ночь с 4 на 5 мая в Новосибирске будут дополнительные троллейбусы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Они будут курсировать с 22:00 4 мая до 04:00 5 мая, обеспечивая жителей города транспортом после богослужения. Маршруты распределены по следующим направлениям:

1. Прямое направление: от остановки "Ул. Учительская" до Знаменского храма (ул. Б. Хмельницкого, 74), проходящий через улицы Б. Хмельницкого, Дуси Ковальчук, Красный проспект, Гоголя, Челюскинцев, Нарымская, Советская и завершающийся у Собора Александра Невского (ул. Советская, 1а) через Октябрьский мост и проспект Карла Маркса.

2. Обратное направление: от остановки "Станиславский ж/м" через улицы Станиславского, Титова, проспект Карла Маркса, Октябрьский мост, улицу Восход, Кирова, Октябрьскую магистраль, Красный проспект, Дуси Ковальчук, Богдана Хмельницкого до Знаменского храма (ул. Б. Хмельницкого, 74).

3. Дополнительный маршрут в прямом направлении: от остановки "Ул. Учительская" до Знаменского храма (ул. Б. Хмельницкого, 74) через улицы Учительская, Авиастроителей, Трикотажная, проспект Дзержинского, Гоголя и завершающийся у Собора Александра Невского (ул. Советская, 1а) через Красный проспект и улицу Восход.

4. Обратное направление: от остановки "Ул. Ленинградская" через улицы Кирова, Октябрьскую магистраль, Красный проспект, Дуси Ковальчук, Богдана Хмельницкого до Знаменского храма (ул. Б. Хмельницкого, 74).

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