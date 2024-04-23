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проиcшествия

В Новосибирске заметили пятна крови на самолете

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

У самолета, который приземлился в Новосибирске, заметили пятна запекшейся крови.

Как сообщает телеграм-канал «AVIAINCIDENT», в Новосибирске приземлился самолет, на котором очевидцы заметили пятна запекшейся крови.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 апреля. Сам борт следовал из Горно-Алтайска в Новосибирск. Пятна находились на киле (часть оперения) самолета.

Уточняется, что борт не был поврежден, а посадка прошла успешно.

Напомним, что в Новосибирске встретили мигрантов в аэропорту Толмачево с повестками в военкомат.

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Нина Раневская
Журналист

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