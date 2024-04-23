В Новосибирской области подросток на «Лексусе» привлек внимание ГИБДД

Молодого водителя-нарушителя на внедорожнике Lexus сняли на видео в Краснообске 22 апреля.

С большой компанией в салоне он проехал на красный сигнал светофора.

Очевидцы, опубликовавшие информацию в паблике «АСТ-54», отметили, что после нарушения молодой водитель продолжил движение по улицам рабочего поселка.

Полиция Новосибирска быстро отреагировала на сообщение о нарушителе. Установив личность водителя, выяснилось, что им оказался 17-летний житель Краснообска, не имеющий водительских прав.

На подростка были составлены 4 административных протокола: проезд на запрещающий сигнал светофора; непредставление преимущества движению пешеходов; управление транспортным средством без права управления; несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Материалы дела будут переданы комиссии по делам несовершеннолетних для рассмотрения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 10-летний ребенок пострадал в ДТП.