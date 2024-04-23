В Новосибирской области приняли первые в этом году коррективы в бюджет 2024 года

Представляя депутатам проект закона «О внесении изменений в Закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко охарактеризовал его как «законопроект, посвященный регулированию и закрытию бюджетом тех задач, которые в прошлом году остались по разным объективным причинам незавершенными».

Глава Минфина рассказал о шести основных задачах, на решение которых направлен законопроект. Первая из них ориентирована на увеличение расходов в размере 4 млрд рублей для оплаты государственных и муниципальных контрактов, выполнение которых оказалось невозможным в 2023 году и перешло на 2024 год. «Наличие остатков областного бюджета на начало года позволило нам полностью обеспечить эту потребность», – прокомментировал Виталий Голубенко. Вторая задача законопроекта связана с мерами социальной поддержки – оказание материальной помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, а также реализация поручений Президента по поддержке многодетных семей, которая была сформулирована в конце января 2024 года в одноименном Указе, а также по выплатам медработникам. На эти цели предусмотрено 3 млрд 243,9 млн рублей.

Третья задача продиктована необходимостью уточнения ассигнований дорожного фонда, как это требует бюджетное законодательство. Общая сумма финансирования – 3 млрд 193,6 млн рублей, в том числе 930 млн рублей – на строительство и ремонт автомобильных дорог Новосибирска. (Всего на приведение дорог в нормативное состояние городу Новосибирску добавлено 1,3 млрд рублей). Комментируя четвертую задачу, министр пояснил, что она направлена на уточнение финансовых резервов необходимых для повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. Предварительно предусматриваемый рост в размере 115,5%, которые закладывались в бюджет в 2023 году, в итоге может составить 119,5%. Сформированный резерв в размере 2 млрд рублей в последующем будет направлен на повышение заработной платы работников бюджетной сферы.

Другие три задачи законопроекта направлены на уточнение ассигнований для финансирования инфраструктурных проектов в соответствии с решением Правительственной комиссии по региональному развитию, уточнение ассигнований на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов и благоустройство территорий, а также «иные направления», включая средства на докапитализацию Госфонда развития промышленности Новосибирской области.

Комментируя источники финансового обеспечения дополнительных расходов, Виталий Голубенко назвал переходящие свободные остатки собственных средств бюджета 2023, а также остатки средств, возвращенных муниципальными образованиями и государственными учреждениями, потребность в которых не подтверждена, общим объемом 9,5 млрд рублей. Второй источник – поддержка из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 2,3 млрд рублей. Также уточнены потребности в бюджетных ассигнованиях главными распорядителями бюджетных средств и дополнительные доходы казны от штрафов за нарушение правил дорожного движения и санкции за нарушение контрактов. Общий объем источников финансирования – 12,5 млрд руб.

Таким образом, в результате корректировки доходы областного бюджета составят 296,2 млрд рублей, расходы 345,8 млрд рублей, дефицит 49,6 млрд. рублей. «Коррекция дефицита в сторону увеличения происходит только на величину свободных переходящих остатков собственных средств, то есть без задействования заемного дефицита бюджета. В плановом периоде бюджет сохраняется сбалансированным, что соответствует на сегодняшний день концепции нашего трехлетнего бюджета 2024-2026 годов», –завершил доклад глава Минфина.

В выверенных Правительством коррективах областного бюджета парламентарии увидели изъяны. Депутата Николая Мочалина возмутила «коммерциализация законодательства в области дорожного движения» на фоне растущего с каждым годом числа ДТП. «Это очередной легализованный способ отъема денег у водителей. При этом на дорогах в области до сих пор не устранено, либо специально создано огромное количество ловушек, из-за которых даже самые законопослушные автомобилисты получают штрафы», – считает Николай Мочалин.

Депутата поддержали коллеги. Рассчитывать доходы бюджета, исходя из роста ДТП не только аморально, но и неэффективно, высказались Яков Новоселов и Вадим Агеенко. По мнению парламентариев, Правительству следует принять иные меры, чтобы установить порядок на дорогах.

Свои поправки, связанные с концессионными соглашениями, представил депутат Вячеслав Илюxин, предложивший исключить из бюджета выплаты концессионерам: «Не имея ни школ, ни поликлиник, ни инфекционной больницы, строящихся по соглашениям государственно-частного партнерства, мы уже в этом году заплатим инвестплатеж 3 миллиарда 331 миллион рублей, а в 2025-м – 10,5 миллиардов. То есть не имея объектов, мы начинаем платить инвестиционные платежи».

Актуальную для регионального парламента тему продолжила заместитель Председателя Законодательного Собрания Ирина Диденко, представившая позицию комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности: «Мы предложили внести изменения с учетом существующих соглашений и тех дополнительных договоренностей, которые были достигнуты с частным партнером, с тем, чтобы не дать возможность ему воспользоваться отказом от оплаты и выйти со штрафными санкциями для области». Вице-спикер предложила разработать к июньской сессии пошаговый план создания объектов и предусмотреть их финансирование в бюджете на 2024, 2025, 2026 годы. «Для нас ведь важно не принятие соглашений, а строительство социальных объектов», – подчеркнула Ирина Диденко. Приведенный ею пример строительства по госконтракту трех школ, начатых областью в 2021 году, куда более позитивный. «Школа на Забалуева введена в эксплуатацию, школы, строящиеся в Толмачево и Марусино, – в высокой степени готовности, будут введены летом. Финансирование можно найти, если подойти к этому с умом», – убеждена Ирина Диденко.

В перерыве сессии состоялось заседание комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. Как сообщил председатель комитета Федор Николаев, комитет рекомендовал к принятию 164 поправки. В результате доходы предусмотрены с увеличением на 404,8 млн рублей – до 296,6 млрд рублей. Расходы уменьшены на 726,7 млн руб. – до 345 млрд руб. Дефицит бюджета сократился на 1,1 млрд руб. – до 48,4 млрд руб.

Федор Николаев назвал наиболее значимые поправки, в числе которых увеличение субсидии на сбалансированность местных бюджетов на 298,9 млн рублей; увеличение бюджетных ассигнований на 237 млн рублей на строительство школы по ул. Кубовая в городе Новосибирске в связи с увеличением стоимости строительства. Также предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований: на 101,9 млн рублей – на строительство и реконструкцию объектов централизованных систем холодного водоснабжения; на 100,2 млн рублей – на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на 32,6 млн рублей – на покупку и установку газоиспользующего оборудования для льготных категорий граждан и проведение работ внутри границ их земельных участков.

Комитет поддержал специальные социальные выплаты медицинским работникам, осуществляющим деятельность в сельской местности, введенные с 1 марта 2024 года в соответствии с решением Президента РФ, в сумме 67,1 млн рублей и на 2025-2026 годы по 80,6 млн рублей ежегодно. Предусмотрено увеличение субсидии на 55 млн рублей ежегодно на 2024-2026 годы на обеспечение проезда детей из многодетных семей на общественном транспорте. В числе поправок и перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 1,1 млрд рублей с 2024 года на 2025 год по ряду объектов, реализуемых за счет реструктуризации бюджетных кредитов.

Поправки депутата Вячеслава Илюxина об отказе от финансирования проектов в сфере ГЧП и концессионных соглашений были рекомендованы комитетом к отклонению. Вместе с тем, подчеркнул Федор Николаев, по итогам рассмотрения в решение комитета включены рекомендации Правительству Новосибирской области, направленные на повышение прозрачности рассмотрения в Законодательном Собрании вопросов, связанных с финансированием проектов, реализуемых в рамках ГЧП и концессий. «К июню подготовить детальный план строительства важнейших социальных объектов всеми формами реализации, в том числе по федеральному закону №44-ФЗ», – добавил Федор Николаев.

Законопроект «О внесении изменений в Закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» сессия приняла подавляющим большинством голосов.

«Соглашение подписано, и в соответствии с законом мы обязаны иметь строчку в бюджете, — прокомментировал принятие поправок в бюджет Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. – Поэтому мы приняли такое решение: в случае, если какой-то объект опаздывает с реализацией, что-то будет не достроено, то возврат денежных средств в бюджет – либо в резервный фонд, либо на другую строчку, будет проходить через сессию или через комитет Законодательного Собрания».