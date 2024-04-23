В Новосибирской области река Майзас вышла из берегов в Кыштовском районе

В Кыштовском районе река вышла из берегов и может затопить территорию.

Как сообщает портал VN.ru, жителей села Верх-Майзас в Кыштовском районе Новосибирской области предупреждают о возможном затоплении из-за того, что сейчас река Майзас вышла из берегов. В связи с чем местных жителей просят быть готовыми к эвакуации и подготовить все необходимые вещи для этого.

По данным синоптиков, вода в местной реке может подняться до опасных отметок в период с 23 по 26 апреля.

Напомним, что воды реки Уй подтопили в Кыштовском районе в селе два жилых дома.