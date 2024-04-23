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общество

В Новосибирской области восстановили переправу, которую размыло паводком

Фото: ТУАД Новосибирской области

В поселке Базово под Новосибирском восстановлена переправа, разрушенная наводнением.

Территориальное управление автодорог Новосибирской области сообщило о восстановлении дорожного пути. Ранее уложенные водопропускные трубы не справились с потоком воды, что привело к разрушению моста.

В настоящее время проезд возможен, однако для обеспечения дополнительной безопасности планируется уложить еще две водопропускные трубы после снижения уровня воды.

Большегрузы временно не могут проезжать через поселок.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в реке Обь возле центра Новосибирска поднялся уровень воды.

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Игорь Кириченко
Журналист

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