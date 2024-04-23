Завершение программы господдержки «подстегнет» спрос на ипотеку

Во втором квартале россияне получат в ипотеку почти 2 трлн рублей — вдвое больше, чем в первом квартале. Всплеск спроса будет связан с завершением основной программы господдержки со ставкой 8%. Таким прогнозом поделился заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

В ожидании завершения программы господдержки «для всех», многие клиенты, планировавшие улучшить свои жилищные условия в этом году, будут стремиться провести сделки до конца первого полугодия. На этом фоне максимальная активность заемщиков будет зафиксирована в июне, а итоговый результат первого полугодия (порядка 3 трлн рублей) будет сопоставим с первой половиной прошлого года. Общий объем продаж по итогам полугодия может составить около 60% от всех выдач в 2024 году. Но уже со второго полугодия рынок жилищного кредитования начнет «охлаждаться».

«Программа господдержки помогла многим россиянам купить собственную недвижимость или улучшить жилищные условия. Мощный импульс льготная ипотека придала и строительной отрасли, запустив масштабные проекты в разных субъектах страны. Господдержка в полном объеме выполнила свою главную функцию, и теперь рынку пора возвращаться к самостоятельному развитию, а льготные программы сфокусировать на поддержке семей с детьми и стратегических для государства регионах – например, Дальнего Востока и Арктики. Во втором полугодии сегмент ипотеки будет перестраиваться, и объемы продаж в целом за год будут ниже прошлогодних. Дальнейший рост рынка во многом будет зависеть от снижения базовых ставок и перезапуска программ рефинансирования», — сказал Георгий Горшков.

ВТБ в январе-марте 2024 года провел почти на 15% ипотечных сделок больше, чем год назад. Их общий объем по сравнению с первым кварталом 2023 года увеличился на 10% и превысил 251 млрд рублей, что составило около четверти от всех продаж на рынке. В результате банк стал драйвером сегмента с долей 36,3%, нарастив ее на 18,6 п.п. с начала года. Основной спрос клиентов фокусировался на программах с господдержкой, по которым банк провел около 70% сделок. По итогам апреля спрос на ипотеку среди клиентов может составить более 130 млрд рублей, интерес заемщиков по-прежнему будет сосредоточен на рынке новостроек.