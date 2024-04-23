Жителя Новосибирска осудили за попытку вступления в легион «Свобода России»*

В Новосибирске местного жителя Александра Матхеева осудили за попытку уехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России. Об этом сообщается в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

Матхеев, не согласный с политическим строем в России, связался через Telegram с неизвестным лицом с целью присоединения к террористической организации Легион «Свобода России»*. Он приобрел военное оборудование и приготовился к уезду.

Однако мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России в железнодорожном вокзале. Помимо этого, Матхеев распространял материалы с пропагандой терроризма в социальной сети «ВКонтакте».

Матхееву вынесли приговор на 10 лет лишения свободы, из которых первые 3 года он проведет в тюрьме, а затем будет отбывать оставшийся срок в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске задержали врио руководителя отдела налоговой инспекции.

Легион «Свобода России»* — организация признана террористической и запрещена на территории России.