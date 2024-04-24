28 апреля в Новосибирске из-за легкоатлетической эстафеты перекроют автодвижение

В Новосибирске 28 апреля из-за эстафеты перекроют движение автомобилей.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирска, в городе начнут действовать временные ограничения в движении автомобилей. Это связано с проведением 75-ой легкоатлетической эстафеты памяти воинов-сибиряков, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

С 9:00 до 14:00 приостановят движение по улице Станиславского на участке от площади им. Станиславского до площади Труда; по улице Плахотного на участке от улицы Петропавловской до улицы Костычева; по улице Пархоменко на участке от улицы Станиславского до Римского-Корсакова; по улице Котовского на участке от улицы Котовского, 21 до Котовского, 27.

Также на этих участках будет действовать ограничения на стоянку с 7:00 до 14:00.

Напомним, что в Кыштовском районе Новосибирской области временно закрыли дорогу из-за паводка.