Амбассадоры РФС проведут «Урок футбола» для школьников в Новосибирске

Двукратные чемпионы России Руслан Пименов и Дмитрий Сенников, чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, и.о. старшего тренера женской молодёжной сборной России Елена Медведь и нападающий «Родины Медиа» Алексей Гасилин проведут в Сибири три дня. 26 и 27 апреля они сыграют в футбол с детьми из Новосибирской области в манеже «Заря», а 28 апреля – примут участие в фестивале «Крохабол».

«Урок футбола» – это футбольные матчи, в которых дети сыграют на одной площадке со звёздами футбола и проведут тренировки под их руководством.

Методисты РФС Дмитрий Баранник и Евгений Семёнов проведут два семинара для областных учителей физкультуры. Каждое занятие будет состоять из теоретической, практической и интерактивной частей. Педагогам расскажут о развитии проекта в Новосибирской области и методах проведения занятий на основе футбола.

Фестиваль «Урок футбола» в Новосибирске пройдёт при содействии Министерства образования, Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, мэрии города Новосибирска и региональной федерации футбола. 80 школ области – участники проекта РФС «Футбол в школе».

«Футбол в школе» — проект Российского футбольного союза. Его цель – вовлечь максимально возможное количество детей и подростков в занятия самым популярным спортом в мире. Школьники по всей стране получают возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и школьных футбольных секциях, участвовать в регулярных турнирах Школьной футбольной лиги и фестивалях.

Проект «Футбол в школе» стартовал в 2021/22 учебном году. В учебном году 2023/24 в нем участвует 4 150 общеобразовательных организаций из 83 регионов России. По итогам первого учебного полугодия в проекте принимают участие 1,4 млн школьников, около половины из которых – девочки.