Авиарейсов из Новосибирска в Турцию станет больше к сезону отпусков

Авиакомпания S7 вводит дополнительные рейсы в Турцию.

К лету добавится девять рейсов — в Стамбул самолеты будут отправляться пять раз в неделю вместо двух, а в Анталью — семь, вместо одного.

С 25 апреля авиаперевозчик добавит два рейса в Стамбул — по четвергам и субботам. Из Толмачево лайнер полетит в 8:00, обратно — в 11:30. С 21 мая S7 Airlines добавит рейс по вторникам, с вылетом в 8:20 из Новосибирска, из Стамбула — в 11:50.

С 29 апреля вводится четыре допрейса в неделю в Анталью — по понедельникам, вторникам, субботам и воскресеньям. Из Новосибирска пассажиры отправятся в 22:15. С 16 июня компания запустит рейс по четвергам с вылетом в 22:25 из Новосибирска.

Ранее мы рассказывали, как из-за плохой погоды самолет, летевший в Томск, приземлился в Толмачево.