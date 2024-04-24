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общество
На правах рекламы реклама

Руки ВВерх! Бар устроит праздник за полцены

Фото: ООО «РВБ НСК»

Руки ВВерх! Бар дарит своим гостям скидку на банкеты, корпоративы, и любые праздники для компаний от 8-ми человек*.

У вас намечается особый повод для вечеринки? Тогда вас порадует скидка до 50% на всю барную карту! Это не шутка! Пейте, пойте, танцуйте и веселись за полцены!

Что вас ждёт в Руки ВВерх! Бар:

Неповторимая атмосфера 90х

Караоке до самого утра

Яркие фотозоны для праздничных фотографий

Подробности по номеру: 383-60-37 или на сайте: vk.cc/cwmuql

Новосибирск, Красный проспект 37

*Акция действительна с воскресенья по четверг

Реклама. ИНН 5406820395. ООО «РВБ НСК». erid: LjN8JuJmP

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Роман Чугаев
Журналист

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