Бастрыкин взял на контроль состояние дорог в Новосибирской области

Глава СК заинтересовался состоянием дорог в Новосибирской области.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался ненадлежащей транспортной инфраструктурой на Ключевской трассе в Новосибирской области.

В регионе в поселке Университетский, деревне Ключи и некоторых СНТ на Ключевской трассе отсутствует транспортная инфраструктура. Дороги находятся в непригодном состоянии, из-за чего проезд автомобилей и машин экстренных служб в дома затруднен. Местные жители, включая детей, вынуждены идти пешком.

В СУ СК России по области началась процессуальная проверка, ход которой взял на контроль Бастрыкин. Он также поручил доложить ему о ее результатах. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Напомним, что глава СК также проконтролирует ситуацию с подростком-мигрантом, который угрожает новосибирцам шокером.