Фонд «Обнажённые сердца» провел благотворительный вечер в поддержку аутичных детей и их семей

22 апреля в офисе Авито состоялся благотворительный вечер в поддержку проекта «Человек дождя», который компания запустила вместе с фондом «Обнажённые сердца», созданным Натальей Водяновой.

Фонд помогает семьям, воспитывающим детей с аутизмом и другими нарушениями развития. Сердцем проекта стала коллекция дождевиков, дизайн которых создан на основе рисунков детей-подопечных фонда. Пять из них кастомизировали супермодель Наталья Водянова, писатель и драматург Александр Цыпкин, актеры сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев (Зима) и Ярослав Могильников (Ералаш). Все дождевики можно купить на странице фонда на Авито. Средства от их продажи пойдут на развитие программ фонда.

Коллекция дождевиков была презентована в рамках показа от детского модельного агентства Bambi Management Михаила Токарева. Вместе с профессиональными моделями агентства на сцену вышли дети-подопечные фонда «Обнажённые сердца» и их родители.

Помочь Фонду «Обнажённые сердца» сможет каждый желающий: приобрести дождевики из коллекции и кастомизированные дождевики можно на странице Фонда на Авито.

Дождевики созданы в 6 цветах для взрослых и детей. В наборе к каждому плащу предлагаются маркеры для кастомизации и дополнения принта собственными рисунками. С созданием дизайна коллекции помогала друг Фонда Наташа Туровникова.

Первый детский дождевик, кастомизированный дочерью Натальи Водяновой, Невой Портман, был продан во время благотворительного вечера в рамках аукциона за 25 тысяч рублей. В течение недели на аукцион в социальных сетях Авито будут выставлены еще четыре кастомизированных дождевика: от основателя фонда, Натальи Водяновой, писателя.