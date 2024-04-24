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общество

Глава Новосибирской области Травников оценил эффективность Кудрявцева на посту мэра

Фото: Сиб.фм

Губернатор высказался о новом мэре Новосибирска.

Андрей Травников отметил, что главная работа любого градоначальника — хозяйственная часть города.

“В Новосибирске больше всего вопросов накопилось именно в этой части, поэтому Максиму Георгиевичу придется начинать именно с этого, но и не нужно забывать, что у мэра города миллионника кроме городского хозяйственных обязанностей забот намного шире,” — добавил Андрей Травников.

Также, по его словам, новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев способен успевать решать наиболее широкие проблемы города и, в том числе, все остальные.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Травников заявил об индексации зарплат бюджетникам на 10,5%.

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Валерия Митрохина
Журналист

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