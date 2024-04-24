Губернатор Новосибирской области остался недоволен работой ХК «Сибирь»

Губернатор Новосибирской области раскритиковал работу ХК «Сибирь».

В интервью для телеканала ОТС губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о ХК «Сибирь» и контракте с Анваром Гатиятулином.

Травников заявил, что проблемы «Сибири» в этом году не связаны с адаптацией к новой ЛДС. Они связаны с командой и игроками. Поэтому было принято решение изменить руководство клуба и тренерский штаб.

Так, 48-летний Гатиятулин должен был занять пост нового главного тренера «Сибири», но через время он передумал и отказался подписывать контракт с командой.

Сам губернатор назвал данную ситуацию «неприятным случаем».

«Как один опытный хоккеист сказал: «Очевидно, вам повезло, такой ненадежный товарищ вам в клубе не нужен», — отметил Травников.

Также губернатор пока не сказал, с кем ведутся переговоры по поводу работы тренером, но, по его словам, все станет известно в мае.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Травников сообщил о переносе футбольного стадиона «Спартак».