Губернатор Новосибирской области сообщил о проблемных участках на дорогах города

Андрей Травников сообщил, что в Новосибирске займутся дорогой на Левом берегу.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время интервью телеканалу ОТС сообщил, что в регионе проблема транспорта очень серьезная и важная.

“Было принято решение реализовывать проекты поэтапно — начнем с самых острых участков. Я дал команду приступить к проектированию именно левобережной части города. Контрактная разработка ПСД подписана, работа идет”, — сообщил губернатор.

По словам Андрея Травникова, проект является достаточно сложным, поэтому срок по завершению проектно-сметной документации возможен только на следующий год.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что глава Новосибирской области Травников оценил эффективность Кудрявцева на посту мэра.