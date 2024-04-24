сегодня
24 апреля, 13:54
пробки
4/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 93.29 | eur 99.56
сегодня
24 апреля, 13:54
пробки
4/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 93.29 | eur 99.56
сегодня 12:31
общество

Губернатор Новосибирской области Травников рассказал о финансовой поддержке при паводке

Фото: пресс-служба Новосибирской ГЭС

О финансовой поддержке во время весеннего паводка рассказал губернатор Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников сообщил, что в связи с паводковой ситуацией, которая происходит почти каждый год, некоторые участки региона могут быть часто подтоплены, но не в критических отметках.

В таком случае финансовая поддержка от правительства не предусматривается.

"Здесь возможна страховка или реализация мероприятий по защите территории домов от весеннего паводка в вашем садовом товариществе", — прокомментировал губернатор НСО.

Однако, если в регионе возникает чрезвычайная ситуация, как, например, в Оренбургской области, что приводит к масштабным повреждениям имущества и риску гибели людей, тогда правительство выделяет финансовую помощь местным жителям.

Напомним, что губернатор региона Травников сообщил о завершении работ на станции «Спортивная» в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в